Учёные создали новую негормональную защиту от беременности для мужчин

Специалисты компании Contraline изобрели новый вид мужского контрацептива, который к тому же является негормональным. Сообщается, что инновационная технология представляет собой введение специального гидрогеля ADAM в каждый из семявыносящих протоков.

Данная процедура приведёт к непопаданию сперматозоидов в мочеиспускательный канал. А это значит, что мужчины, прошедшие через процедуру, смогут эякулировать как обычно и не увидят разницы в объёме спермы.

По словам учёных, восстановление после процедуры будет сопоставимым с таковым после вазэктомии. При этом эффект гидрогеля будет сохраняться в течение двух лет. По прошествии этого срока вещество начнёт постепенно разрушаться и приводить фертильность пациентов в норму.