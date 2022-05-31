Учёные создали новый способ контролировать диабет

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Учёные создали новый способ контролировать диабетОказалось, что это не так уж и сложно
В Сети появилась информация о свежем открытии группы учёных из Ньюкаслского университета. Они провели исследование, которое помогло найти новый способ контроля диабета второго типа при помощи питания.
Оказалось, что употребление небольшого количества протеина перед основным приёмом пищи способно помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови. То есть данный метод вполне успешно справляется с поддержкой необходимого уровня глюкозы в крови.
Сообщается, что в дальнейшем исследователи намерены провести дополнительные эксперименты. В рамках него на тесты будет приглашено большее количество испытуемых.
Вместе с тем специалисты намерены изучить воздействие на диабет и других видов белков. В том числе растительных, которые получают из гороха, грибов или картофеля.
Источник:BMJ Open Diabetes Research & Care
Автор:Булат КармакТеги: