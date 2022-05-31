Наука и технологии
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Учёные создали новый способ контролировать диабет

Оказалось, что это не так уж и сложно
В Сети появилась информация о свежем открытии группы учёных из Ньюкаслского университета. Они провели исследование, которое помогло найти новый способ контроля диабета второго типа при помощи питания.
Учёные создали новый способ контролировать диабет

Оказалось, что употребление небольшого количества протеина перед основным приёмом пищи способно помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови. То есть данный метод вполне успешно справляется с поддержкой необходимого уровня глюкозы в крови.

Сообщается, что в дальнейшем исследователи намерены провести дополнительные эксперименты. В рамках него на тесты будет приглашено большее количество испытуемых.

Вместе с тем специалисты намерены изучить воздействие на диабет и других видов белков. В том числе растительных, которые получают из гороха, грибов или картофеля.

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