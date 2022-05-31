Учёные создали новый способ контролировать диабет

Оказалось, что употребление небольшого количества протеина перед основным приёмом пищи способно помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови. То есть данный метод вполне успешно справляется с поддержкой необходимого уровня глюкозы в крови.

Сообщается, что в дальнейшем исследователи намерены провести дополнительные эксперименты. В рамках него на тесты будет приглашено большее количество испытуемых.

Вместе с тем специалисты намерены изучить воздействие на диабет и других видов белков. В том числе растительных, которые получают из гороха, грибов или картофеля.