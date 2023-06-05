Наука и технологии
07:08, 05 июня 2023
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Учёные создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты

Очень продуманная разработка

Учёные из Кардиффского университета представили инновационное решение для борьбы с проблемами личной гигиены в бедных регионах.

Разработанный ими продукт, названный Tab Soap, представляет собой небольшие стики мыла, которые могут существенно улучшить санитарные условия и препятствовать распространению заболеваний.

Одна из основных проблем, с которыми столкнулись исследователи, заключалась в отношении жителей бедных регионов к мылу. В связи с культурными убеждениями, кусок мыла, соприкасающийся с множеством рук, воспринимался жителями как нечто негативное.

Учёные создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты
New Atlas

Чтобы преодолеть это препятствие, учёные разработали Tab Soap в виде стиков, сделанных из биоразлагаемого текстиля на основе бамбука и пропитанных мылом.

Преимущество Tab Soap заключается в его удобстве и доступности. Стики можно легко носить с собой и использовать везде, где имеется вода. Более того, благодаря особой подложке на основе бамбука, они сохраняют влагу, что означает, что для их использования требуется меньше воды, чем для традиционного мытья рук.

Источник:New Atlas
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