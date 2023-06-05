Учёные создали одноразовое мыло для беднейших регионов планеты

Чтобы преодолеть это препятствие, учёные разработали Tab Soap в виде стиков, сделанных из биоразлагаемого текстиля на основе бамбука и пропитанных мылом.

Преимущество Tab Soap заключается в его удобстве и доступности. Стики можно легко носить с собой и использовать везде, где имеется вода. Более того, благодаря особой подложке на основе бамбука, они сохраняют влагу, что означает, что для их использования требуется меньше воды, чем для традиционного мытья рук.