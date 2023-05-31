Учёные создали первый нанокомпьютер на основе белков для лечения рака

Исследователи разработали белки, способные непосредственно производить нужные действия, и использовали их в качестве основы для нанокомпьютера на основе белков.Он реагирует непосредственно на стимулы (входные данные) и производит нужные действия (выходные данные).

В ходе тестирования команда внедрила инженерные белки в культивируемые живые клетки и подвергла их воздействию стимулов.

Ранее для получения одного выходного результата требовалось два входных сигнала, но новый дизайн предоставляет два возможных выхода, в зависимости от последовательности полученных входных данных.

Теоретически, чем больше входных данных встроено в нанокомпьютер, тем больше возможных комбинаций и результатов может быть получено. Входные данные могут включать физические или химические стимулы, а выходные данные могут включать изменения поведения клеток, такие как направление движения клеток, миграция, изменение экспрессии генов и цитотоксичность иммунных клеток против раковых клеток.