Учёные создали первый российский каталог микрофлоры человека

Сотрудники Сеченовского университета создали в России первый общедоступный каталог микроорганизмов, включающий представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и растений. В настоящее время в каталоге собрана информация о более чем 6800 штаммах полезных микроорганизмов, которые хранятся в различных организациях, подчинённых Минздраву и другим структурам. Новые микроорганизмы продолжают добавляться в коллекцию по мере исследований и биологических образцов.

Основная цель коллекций микробных культур заключается в сборе, хранении и воспроизводстве штаммов, которые имеют уникальные свойства или практическую ценность. Этот каталог открывает новые возможности для сохранения биоразнообразия и проведения научных исследований в областях здравоохранения и сельского хозяйства. Согласно словам директора Координационно-аналитического центра при университете Алексея Волкова, такие коллекции играют важную роль в разработке новых методов лечения и профилактики болезней, а также в создании продуктов для пищевой промышленности.

Хранение и изучение микроорганизмов включает расшифровку их геномов и сохранение результатов секвенирования в электронном виде. Это позволяет использовать сохранённые штаммы для разработки лекарственных препаратов, диагностических систем и пищевых добавок, способствующих нормализации микробиоты. Регулярное обновление каталога позволяет научным и практическим учреждениям оперативно получать актуальную информацию для своих исследований и разработок.