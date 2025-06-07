Учёные создали пластик, быстро растворяющийся в морской воде

Этот материал, созданный для более экологичной замены существующих пластиков, разлагается под воздействием соли и перерабатывается естественными бактериями без образования микрочастиц. Такой пластик не уступает по прочности обычным пластикам на основе нефти, но исчезает через несколько часов в солёной воде.

При этом материал не токсичен для людей, огнеустойчив и экологически безопасен. Учёные сосредоточены на оптимизации методов применения этого материала, чтобы повысить его эффективность и доступность.

Исследователи продемонстрировали своё изобретение в лаборатории в районе Токио, показав, как кусок прозрачного пластика исчезает в морской воде примерно через час. Поскольку соль также содержится в почве, два дюйма такого материала должны полностью разрушиться через 200 часов пребывания в почве.