Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2025, 03:45
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Учёные создали пластик, быстро растворяющийся в морской воде

Возможно, экологичная замена существующим вариантам
Учёные из Японии разработали пластиковый материал, который полностью растворяется в морской воде в течение нескольких часов, не оставляя вредных следов.
Учёные создали пластик, быстро растворяющийся в морской воде

© Reuters

Этот материал, созданный для более экологичной замены существующих пластиков, разлагается под воздействием соли и перерабатывается естественными бактериями без образования микрочастиц. Такой пластик не уступает по прочности обычным пластикам на основе нефти, но исчезает через несколько часов в солёной воде.

При этом материал не токсичен для людей, огнеустойчив и экологически безопасен. Учёные сосредоточены на оптимизации методов применения этого материала, чтобы повысить его эффективность и доступность.

Исследователи продемонстрировали своё изобретение в лаборатории в районе Токио, показав, как кусок прозрачного пластика исчезает в морской воде примерно через час. Поскольку соль также содержится в почве, два дюйма такого материала должны полностью разрушиться через 200 часов пребывания в почве.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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