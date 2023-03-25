Учёные создали препарат, позволяющий есть много шоколада и не толстеть

Учёные разработали препарат CPACC, воздействующий на ген MRS2, который отвечает за транспортировку магния в митохондрии клеток. Таким образом замедляется передвижение магния по организму, что позволяет есть сладкое и жирное и не толстеть.

Эксперименты проводили на мышах, которых в течение их жизни регулярно кормили пищей с высоким содержанием жиров и сахара. Но животные всегда оставались с нормальным весом и были здоровы.

Учёные объясняют результат тем, что натрий, кальций, магний и калий — микроэлементы, играющие важную роль в обеспечении здорового обмена веществ. Но их передозировка может привести к обратному — нарушению метаболизма.

«При поиске факторов, ответственных за увеличение веса на клеточном уровне у млекопитающих, учёные заметили, что когда клетки организма получали больше магния, чем требуется здоровому организму, выработка энергии замедлялась. Избыток магния нарушает активность митохондрий в клетках организма, приводит к отложению избыточного жира в организме и, как следствие, увеличению веса и заболеваниям печени и сердца», — сказано в материале издания Inc., со ссылкой на научную публикацию в журнале Cell Reports.

Благодаря тому, что CPACC подавлял активность MRS2, выработка энергии в клетках мышей увеличивалась, и это также позволило более эффективно осуществлять метаболизм жиров и сахара.

«Этот препарат также может снизить риск кардиометаболических заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт, а также снизить заболеваемость раком печени, который может последовать за жировой болезнью печени», — сообщил один из соавторов исследования, профессор медицины в Научном центре здравоохранения Техасского университета в Сан-Антонио Мадеш Мунисвоми.

Важно отметить, что препарат CPACC пока не одобрен и не запатентован.

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