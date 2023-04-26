Учёные создали принтер для печати пластырей с вакцинами: они содержат вакцины против COVID-19 и других заболеваний

Учёные создали принтер для печати пластырей с вакцинами: они содержат вакцины против COVID-19 и других заболеванийЭто открытие может изменить представление человечества о вакцинации
Ученые из MIT разработали инновационный принтер для создания пластырей с вакцинами, что может стать революционным подходом к вакцинации.
Так, если традиционные методы вакцинации требуют сложного оборудования, большого количества вакцин и квалифицированных специалистов, то новый принтер заметно упрощает процедуру.
Новейший инструмент позволяет создавать пластыри с микроиглами, наполненными лекарственными препаратами, что может быть использовано в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями.
Микроиглы легко и безболезненно проникают в кожу, доставляют препарат в организм и затем растворяются. В отличие от традиционных вакцин, которые нужно использовать в течение нескольких часов после разморозки, пластыри с вакцинами могут храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев.
Учёные провели ряд испытаний на лабораторных крысах и обнаружили, что препарат против COVID-19, доставленный через пластырь, вызывает такой же иммунный ответ, как и традиционно введенная вакцина.
При этом принтер способен создавать сотни доз вакцин в сутки, что может быть полезно в регионах со вспышками заболеваний, где требуется быстрое реагирование медицинского персонала.