Учёные создали принтер для печати пластырей с вакцинами: они содержат вакцины против COVID-19 и других заболеваний

Так, если традиционные методы вакцинации требуют сложного оборудования, большого количества вакцин и квалифицированных специалистов, то новый принтер заметно упрощает процедуру.

Новейший инструмент позволяет создавать пластыри с микроиглами, наполненными лекарственными препаратами, что может быть использовано в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями.

Микроиглы легко и безболезненно проникают в кожу, доставляют препарат в организм и затем растворяются. В отличие от традиционных вакцин, которые нужно использовать в течение нескольких часов после разморозки, пластыри с вакцинами могут храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев.

Учёные провели ряд испытаний на лабораторных крысах и обнаружили, что препарат против COVID-19, доставленный через пластырь, вызывает такой же иммунный ответ, как и традиционно введенная вакцина.

При этом принтер способен создавать сотни доз вакцин в сутки, что может быть полезно в регионах со вспышками заболеваний, где требуется быстрое реагирование медицинского персонала.