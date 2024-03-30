Учёные создали программу для управления компьютером силой мысли

Опубликовано 30 марта 2024, 02:48
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Учёные создали программу для управления компьютером силой мыслиС использованием машинного обучения
Инженеры из Университета Техаса в Остине разработали программу, позволяющую играть в гоночные игры, используя только мозг. Эта технология поможет людям с нарушениями движения. Программа использует искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет ей быстро адаптироваться к каждому пользователю без длительной калибровки.
Суть в том, что пользователь надевает специальную «шапку» с электродами, которые собирают данные о мозговой активности. Программа интерпретирует эти данные и превращает их в действия в игре. Такой подход помогает улучшить работу мозга и облегчить повседневную жизнь людей с нарушениями движения.
Ученые также работают над тем, чтобы применить эту технологию в медицинской сфере. Они уже показали, как можно управлять инвалидными креслами с помощью мыслей, а также управлять роботами для реабилитации рук и предплечий. Эта работа является лишь началом, и в будущем технологию планируют использовать для помощи людям с различными нарушениями движения.