Учёные создали программу для управления компьютером силой мысли

Ученые также работают над тем, чтобы применить эту технологию в медицинской сфере. Они уже показали, как можно управлять инвалидными креслами с помощью мыслей, а также управлять роботами для реабилитации рук и предплечий. Эта работа является лишь началом, и в будущем технологию планируют использовать для помощи людям с различными нарушениями движения.