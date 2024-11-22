Учёные создали противовирусный материал из куркумы и серебра

Группа учёных из разных стран разработала новый материал, который может подавлять активность вирусов. Для этого на полимерные фильтрационные мембраны с крупными порами нанесли наночастицы серебра, соединённые с куркумином. Этот материал обещает стать эффективным инструментом для очистки воды от бактерий и вирусов, а также может найти применение в медицине в качестве барьерного материала. Разработка получила поддержку от Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова в Дубне, а также коллег из Армении и Южной Африки.

Как объяснили учёные, существующие методы фильтрации воды с помощью мембран с мелкими порами могут быть медленными и неэффективными, так как вирусы могут проходить через эти поры. Новый подход заключается в использовании мембран с более крупными порами, которые позволяют вирусам проходить, но блокируют их способность инфицировать клетки. На поверхность таких мембран нанесли вещества с биохимическими свойствами, способными ингибировать вирусы, что делает их безопасными для человека.

Проведённые эксперименты показали, что мембрана эффективно подавляет активность вирусов. Для вируса герпеса и стоматита было зафиксировано 99% ингибирования, в то время как вирусы гриппа и энцефаломиокардита были подавлены на 80-85%. Учёные подчёркивают, что такой метод фильтрации не только эффективен, но и значительно быстрее, чем традиционные способы с мелкими порами. В дальнейшем они планируют использовать эти мембраны для создания медицинских материалов, которые не нуждаются в дополнительном обеззараживании.