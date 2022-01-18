Учёные создали рекордно маленькую антенну из молекулы ДНК

Сообщается, что в отличие от более крупных «собратьев», наноантенна не создана для приёма или передачи радиоволн. Она больше подходит для того, чтобы учёные, с её помощью, могли разгадать некоторые «секреты» постоянно меняющих свою структуру белков.

Так как молекула ДНК обладает флуоресцентными свойствами, её можно использовать для приёма и передачи информации при помощи световых сигналов. В свою очередь, именно эти сигналы могут использоваться для изучения движения и преобразований структуры белковых молекул. Достаточно лишь присоединить эту антенну к ним.

Отметим, что уже сейчас разработчики пытаются сделать свою разработку коммерчески выгодной. Ожидается, что такие антенны будут производиться и упаковываться соответствующим образом, а любые другие заинтересованные научные группы либо фармакологические организации смогут использовать уже готовые антенны в своих целях.