Учёные создали революционную ткань, которая принесёт касания в VR-игры

Новая умная ткань изготовлена из полимерных нанокомпозитных волокон, полученных из переработанного пластика. Для производства используется специальный ткацкий станок, соединяющий нити из нержавеющей стали и полимерные композиты.

Материал может менять свою форму и цвет под воздействием внешних стимулов, а для работы ему необходимо всего лишь 5 В напряжения, что делает его безопасным для использования человеком.

По мнению создателей новинки, области применения такого материала крайне разнообразны. Из него можно создавать автомобильные бамперы, которые при нагреве восстанавливают свою исходную форму после аварии.

Умную ткань также можно использовать в VR-сфере – костюмы на основе данного материала могут передавать ощущения касания из виртуального мира в реальность.