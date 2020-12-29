Учёные создали робо-руку с искусственным интеллектом, превращающуюся в 3D-принтер

Называется новинка DexArm, а допуск точности в его случае составляет всего 50 микрон, сообщает Популярная Механика. При этом модуль, ответственный за 3D-печать робо-руки, способен использовать ряд универсальных материалов, в том числе PLA, TPU, дерево и углеродное волокно. В момент активации лазерной гравировки и резки, рука способна гравировать, травить и вырезать такие материалы, как картон, дерево и керамика.

Также DexArm умеет рисовать всё, что угодно, используя для этого стилус. Но и самое главное — роботизированная рука способна хватать и удерживать объекты, что может сделать из неё идеального помощника.

Отдельным пунктом стоит отметить, что энтузиасты могут самолично писать программное обеспечение для устройства либо же использовать уже идущее в комплекте. И если во втором случае всё и так ясно, то для создания собственных решений компания выпустила API с поддержкой C, C ++, Python, Java, Javascript и ROS.