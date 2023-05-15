Учёные создали робота-компаньона для помощи в поиске вещей в помещении людьми с деменцией

Учёные создали робота-компаньона для помощи в поиске вещей в помещении людьми с деменциейРобот напоминает или подсказывает, где нужная вещь
Учёные из Университета Ватерлоо создали робота-компаньона Fetch для помощи людям со старческим слабоумием в поиске различных предметов в помещении.
Поскольку таким пациентам в основном требуется помощь в поиске лекарств, очков и телефона, потому что из-за болезни всерьёз снижаются возможности планирования и критической оценки суждений, а также ухудшается память, робот предназначен преимущественно для поиска таких предметов. Человек даже может не замечать нужной ему вещи из-за снижения качества мышления.
Fetch оснащён ИИ, визуальную информацию получает посредством системы камер. В основе «мышления» робота лежит алгоритм распознавания образов, позволяющий отличать один предмет от другого, с его помощью робот считывает записанное видео и ищет, где лежит целевой предмет.
С помощью графического интерфейса пользователи задают настройки отслеживания и поиска предметов. И если человеку нужна помощь, робот-компаньон может указать, когда и где он в последний раз наблюдал конкретный объект.