Учёные создали робота-повара, который будет готовить еду по рецептам из YouTube

В основе технологии лежит имитационное машинное обучение, когда машина повторяет за человек движения, имеющие конкретную цель. В рамках эксперимента роботу показывали видео на YouTube, где человек готовил простейшие салаты; всего было показано 8 блюд.

В память робота загрузили рецепты этих салатов, и когда машина определяла демонстрируемый на видео рецепт, пыталась воспроизвести последовательность действий человека. Успешным завершением эксперимента считалось приготовление роботом блюда по собственному рецепту.

В итоге робот просмотрел 16 видеороликов и правильно идентифицировал рецепт в 93% случаев. Но только в 83% случаев робот-повар распознал конкретные действия повара-человека. При этом машина пока не умеет определять профессиональные движения поваров, когда нарезка продуктов проходит быстро.