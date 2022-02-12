Учёные создали робота, умеющего менять форму

Наука и технологии
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Учёные создали робота, умеющего менять формуНа основе японской техники киригами
Учёные из Политехнического университета Вирджинии в США изобрели робота, который может без участия человека менять форму. Материал для создания робота разработали на основе японского искусства киригами — изготовления поделок из бумаги с помощью ножниц.
Своей задачей разработчики видели создание такого материала, который бы менял форму, сохранял её и возвращался к первоначальной конфигурации. Техника киригами помогла создать структуру с повторяющимися геометрическими рисунками.
Затем для робота был создан экзоскелет из специального сплава с низкой температурой плавления. Также в состав материала, из которого изготовлен робот, учёные добавили мягкие нагреватели.
Последующие эксперименты подтвердили, что полученный материал может лечь в основу любых геометрических форм — от шаров до цилиндров.
Источник: ФАН