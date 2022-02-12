Учёные создали робота, умеющего менять форму

Своей задачей разработчики видели создание такого материала, который бы менял форму, сохранял её и возвращался к первоначальной конфигурации. Техника киригами помогла создать структуру с повторяющимися геометрическими рисунками.

Затем для робота был создан экзоскелет из специального сплава с низкой температурой плавления. Также в состав материала, из которого изготовлен робот, учёные добавили мягкие нагреватели.

Последующие эксперименты подтвердили, что полученный материал может лечь в основу любых геометрических форм — от шаров до цилиндров.