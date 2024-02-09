Учёные создали робота, заменяющего человека при лесозаготовке

Это беспилотная машина на колёсном шасси, оснащённая системой компьютерного зрения, навигацией и гидравлическим захватом. Робот может автоматически захватывать спиленные деревья, маневрируя в различных лесных ландшафтах и эффективно собирая брёвна.

Но робот функционирует под контролем человека — оператора, который следит за обстановкой и при необходимости может остановить машину. К тому же робот может минимизировать побочный ущерб окружающей среде от регулярных лесозаготовок. Об этом рассказал автор исследования, доктор Педро Ла Гера.

«Помимо краткосрочного воздействия на лесное хозяйство, технологические достижения, связанные с автономными лесозаготовительными машинами, могут решить текущие экологические проблемы. Как показали наши тесты, использование автономных алгоритмов навигации и манипулирования наряду с другими передовыми технологиями позволяет беспилотным машинам не только обеспечивать более эффективную заготовку древесины, но и способствовать устойчивому развитию лесного хозяйства», — отметил автор.