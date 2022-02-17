Наука и технологии
Вчера в 22:42
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Учёные создали самые точные часы за всю историю

И они могут оказаться очень полезными для изучения космоса
В сети появилась информация о свежей разработке учёных из Университета Висконсин-Мэдисон. Они создали новейшие атомные часы, которые могут похвастаться исключительной точностью.
Учёные создали самые точные часы за всю историю

Так, часы на оптической решётке теряют всего лишь 1 секунду за 300 млрд лет. Сообщается, что новинка получила более совершенную конструкцию. Она использует 6 атомов стронция, которые при этом совмещены в единый «часовой механизм». Именно возможность сравнивать колебания этих атомов привела к тому, что устройство может похвастаться рекордной точностью измерения времени.

Часы на оптической решётке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности.

Шимон Колковиц
Профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон

Учёные верят, что новые атомные часы позволят ещё лучше искать тёмную материю и гравитационные волны — такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля. А именно на неё и должна влиять тёмная материя.

Источник: Nature
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