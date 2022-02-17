Учёные создали самые точные часы за всю историю

Учёные создали самые точные часы за всю историюИ они могут оказаться очень полезными для изучения космоса
Так, часы на оптической решётке теряют всего лишь 1 секунду за 300 млрд лет. Сообщается, что новинка получила более совершенную конструкцию. Она использует 6 атомов стронция, которые при этом совмещены в единый «часовой механизм». Именно возможность сравнивать колебания этих атомов привела к тому, что устройство может похвастаться рекордной точностью измерения времени.
Часы на оптической решётке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности.
Учёные верят, что новые атомные часы позволят ещё лучше искать тёмную материю и гравитационные волны — такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля. А именно на неё и должна влиять тёмная материя.