Учёные создали самые точные часы за всю историю

Так, часы на оптической решётке теряют всего лишь 1 секунду за 300 млрд лет. Сообщается, что новинка получила более совершенную конструкцию. Она использует 6 атомов стронция, которые при этом совмещены в единый «часовой механизм». Именно возможность сравнивать колебания этих атомов привела к тому, что устройство может похвастаться рекордной точностью измерения времени.