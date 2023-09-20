Учёные создали самый мощный рентген-лазер для съёмки «фильмов» о поведении микрочастиц

Исследователи из Лаборатории национального ускорителя SLAC создали новый рентгеновский лазер LCLS-II, способный генерировать до миллиона вспышек рентгеновского излучения в секунду. Это в 8000 раз больше, чем у его предшественника.

Данный прорыв открывает новые горизонты для научных исследований. С его помощью учёные смогут изучать квантовые материалы с невиданным ранее разрешением, что может привести к созданию новых форм вычислительной техники и коммуникаций.

Кроме того, лазер позволит исследовать быстропроходящие и непредсказуемые химические процессы, что обещает прорывы в области чистых энергетических технологий и медицины.

Стоимость проекта оценивается в $1,1 млрд и включает в себя сотрудничество тысяч учёных, инженеров и техников. Новый лазер уже привлёк внимание исследователей со всего мира, которые стремятся использовать его уникальные возможности для решения научных задач нового уровня.