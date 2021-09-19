Учёные создали симулятор Вселенной с возможностью скачивания на компьютер

Проект называется Uchuu, что на японском языке означает «Вселенная». Можно увидеть и детализировать как скопления галактик, так и отдельные гало. В электронную модель Вселенной включены 2,1 триллиона частиц в пространстве протяженностью 9,6 млрд световых лет. Но фокус в модели сделан на поведение тёмной энергии и тёмной материи – главных двигателей формирования и скопления галактик.

Электронная модель Вселенной оказалось очень «тяжёлой» – она весит в «натуральном» виде 3 петабайта, или 3000 ТБ. Но благодаря многоуровневому сжатию и использованию веб-стандартов, части симулятора можно скачать по отдельности. Все части имеют разный «вес». Главное, «Вселенная» доступна для просмотра.