Учёные создали собственные вселенные для изучения природы тёмной материи

Основная цель данного эксперимента — изучить, как формируются гравитационные волны в этих смоделированных вселенных. Исследование показало, что количество событий слияния чёрных дыр может дать ответ на вопрос о том, взаимодействует ли тёмная материя с другими частицами и из чего она состоит.

Тёмная материя — одна из самых больших тайн нашей Вселенной. Несмотря на то что она составляет примерно 85% всей материи, учёные до сих пор мало что знают о её природе.

Одним из способов проверить её свойства — изучить, как галактики формируются в ее «ореолах». Если тёмная материя взаимодействует с частицами, такими как нейтрино, это может влиять на количество образующихся галактик.

Однако прямое изучение таких галактик затруднительно из-за их удалённости. Поэтому учёные и предложили использовать гравитационные волны для косвенного подтверждения их существования.