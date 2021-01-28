Учёные создали спрей для носа, убивающий коронавирус за минуту

Речь идёт о новинке под названием Genoxyn, которая представляет из себя универсальное средство, предотвращающее размножение различных патогенов (вирусов, бактерий). В их число как раз и входит коронавирус, пишет Daily Sabah.

Что интересно, разработка средства началась ещё до того, как мир охватила пандемия. Но в дальнейшем исследователи приняли решение улучшить своё лекарство, чтобы оно могло справиться и с вирусом.

Проведённые тесты продемонстрировали способность раствора убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости. При этом та скорость, с которой спрей действует, предотвращает проникновение в клетки и уменьшает вирусную нагрузку.