Учёные создали технологию для избавления от слепых зон

Система способна вовремя предупреждать водителей автомобилей и общественного транспорта о скрытых от них или датчиков их транспортных средств других участников движения. Например, если автомобиль, оснащённый этой технологией, будет подъезжать к перекрёстку, он получит данные от других транспортных средств, движущихся как по одной с ним полосе, так и по встречной, а также от станций интеллектуальных транспортных систем, которые оборудованы лазерными датчиками и камерами. Система построена таким образом, что если какое-либо транспортное средство обнаружит другое либо пешехода, которые могут быть скрыты от водителя или датчиков его машины, то сработает аварийный дисплей, показывающий расположение всех «проблемных» участников движения. Если водитель не успеет отреагировать, тормоза за него активирует система.

Для этого разработчики предлагают оснастить транспорт и дорожную инфраструктуру инновационными модулями связи как между транспортными средствами (V2V), так и между транспортными средствами и инфраструктурой (V2I). По мнению разработчиков, это кратно повысит безопасность движения транспорта, практически полностью убрав все слепые зоны.