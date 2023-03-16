Учёные создали универсальную вакцину от всех штаммов COVID-19 при помощи искусственного интеллекта

Учёные создали универсальную вакцину от всех штаммов COVID-19 при помощи искусственного интеллектаНовейшие технологии теперь и в массовой медицине
Исследователи из нескольких американских и канадских академических институтов разработали перспективную «панвариантную» вакцину против любого штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Фото: MSKCC
В основе лекарства лежит генетический материал наиболее консервативных эпитопов вируса, которые были отобраны с помощью алгоритма машинного обучения. Эксперимент, проведённый на генетически модифицированных мышах, показал, что вакцина способна вызвать сильный иммунный ответ, который успешно защищает животных от тяжёлой болезни и смерти.
Сообщается, что в отличие от большинства вакцин от COVID-19, использующих в качестве мишени S-белок, свежая разработка использует Т-лимфоциты для выявления и уничтожения инфицированных клеток.
Следующим этапом своей научной работы специалисты называют проверку эффективности универсальной вакцины в сочетании с вакцинами, провоцирующими выработку антител.