Учёные создали универсальную вакцину от всех штаммов COVID-19 при помощи искусственного интеллекта

В основе лекарства лежит генетический материал наиболее консервативных эпитопов вируса, которые были отобраны с помощью алгоритма машинного обучения. Эксперимент, проведённый на генетически модифицированных мышах, показал, что вакцина способна вызвать сильный иммунный ответ, который успешно защищает животных от тяжёлой болезни и смерти.

Сообщается, что в отличие от большинства вакцин от COVID-19, использующих в качестве мишени S-белок, свежая разработка использует Т-лимфоциты для выявления и уничтожения инфицированных клеток.

Следующим этапом своей научной работы специалисты называют проверку эффективности универсальной вакцины в сочетании с вакцинами, провоцирующими выработку антител.