Учёные создали усовершенствованный органоид сердца

Органоиды — модели внутренних органов, созданные из плюрипотентных стволовых клеток человека. Органоиды выращиваются для испытаний новых лекарств и чтобы сделать возможные реакции органов очевидными. Ранее органоиды сердца уже выращивались: из клеток, которые формировали «голые» ткани и удерживали их вместе, а также из клеток, заставляющих микроскопическое сердце сокращаться.

В ходе последнего исследования учёным удалось наполнить органоид сосудистой системой. Такая модель органа точнее имитирует реальное сердце и демонстрирует кровоток, что позволит проводить более точные испытания новых препаратов и приблизит науку к созданию трансплантатов.

Представленный органоид сердца — размером всего в 1,5 мм в поперечном сечении. Но внутри находится не менее 50 тысяч клеток.

Одной из целей нынешнего исследования является изучение воспалений при нарушениях метаболизма, вследствие коронавируса и подобных состояний. А также последующий поиск лекарств.