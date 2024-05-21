Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 23:16
1 мин.

Учёные создали установку для изучения взаимодействия металла и водорода

Её разработали учёные ПНИПУ
Специалисты ПНИПУ разработали уникальную установку и методику изучения взаимодействия металлов и водорода
Учёные создали установку для изучения взаимодействия металла и водорода
© ThisisEngineering

Водород становится все более важным и востребованным в различных областях, от химической промышленности до энергетики. Однако его использование может быть опасным из-за риска взрывов и поломок оборудования, что подчёркивает необходимость исследований в этой области. Учёные из Пермского Политеха разработали новую установку и методику для изучения взаимодействия водорода с металлами, что может привести к выбору более безопасных материалов и покрытий.

При контакте с металлами водород может вызвать наводороживание, что приводит к ухудшению их механических свойств и даже к хрупкости. Это явление особенно опасно в случае хранения водорода в баллонах или его использования в реакторах, где возможны взрывы. Учёные создали устройство, позволяющее изучать этот процесс с высокой точностью и определить, насколько безопасно использовать материалы и установки.

Установка, разработанная учёными, отличается высокой чувствительностью и позволяет измерять давление и объем водорода на маленьких образцах. Это значительно упрощает исследования и позволяет проводить их с меньшим количеством материала. Новая технология обещает повысить безопасность и эффективность использования водорода в различных областях промышленности и науки.

Источник:naked-science.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
,
#наука
,
#химия
,
#Пермь
,
#Нефть