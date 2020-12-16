Учёные создали устройство для физического «обращения времени»

Стоит отметить, что в физике «обращение времени» не связано с путешествиями в нём. По своей сути, этим термином обозначают возможность проследить движение волны по её пути в обратном направлении. Что-то подобное показал Кристофер Нолан в своём недавнем «Доводе». Т.е. если бы мы бросили тяжёлый предмет в бассейн, то, используя эффект «обращения времени», мы бы смогли сформировать всплеск повторно, как будто вновь наблюдаем падение того же самого тяжелого предмета в бассейн.

Новая разработка учёных, созданная в сотрудничестве с Nokia Bell Labs, впервые в истории позволила обратить оптическую волну во времени. По словам специалистов, такая возможность в будущем может найти совершенно разное применение: начиная с визуализации и захвата объектов при помощи электромагнитных волн и заканчивая созданием очень интенсивных лазерных лучей.