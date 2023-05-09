Учёные создали устройство для передачи запахов в виртуальной реальности

Учёные создали устройство для передачи запахов в виртуальной реальностиГрядёт революция в VR-сфере?
Группа исследователей из университетов Beihang и City University of Hong Kong разработали устройства для генерации запахов в виртуальной реальности.
Исследователи предложили два типа устройств: первое крепится непосредственно под носом, а второе представляет собой мягкую маску.
Первый тип способен создавать два разных запаха, а маска — до девяти. Оба генератора содержат ароматизированный воск, который нагревается за 1,44 секунды, освобождая желаемый аромат.
Всего учёным удалось сгенерировать 30 различных ароматов, включая розмарин, мохито, блины, ананас и имбирь. Среди них был также запах дуриана, который описывается как смесь неочищенной канализации, гниющей плоти и потёртых носков.
Учитывая, что современные шлемы виртуальной реальности уже имитируют зрение, звук и осязание, появление ещё и запахов может совершить качественный рывок в индустрии. До сих пор именно запахи оставались практически недоступными.