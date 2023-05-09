Учёные создали устройство для передачи запахов в виртуальной реальности

Всего учёным удалось сгенерировать 30 различных ароматов, включая розмарин, мохито, блины, ананас и имбирь. Среди них был также запах дуриана, который описывается как смесь неочищенной канализации, гниющей плоти и потёртых носков.

Учитывая, что современные шлемы виртуальной реальности уже имитируют зрение, звук и осязание, появление ещё и запахов может совершить качественный рывок в индустрии. До сих пор именно запахи оставались практически недоступными.