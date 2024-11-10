Учёные создали устройство для точного определения направления вращения света

Группа ученых из России и Китая разработала инновационный наноструктурированный материал, который позволяет с почти 100-процентной точностью разделять направления закрученности поляризованных световых волн. Это открытие может быть использовано для создания сверхчувствительных детекторов спиральных молекул, сообщает пресс-служба Университета ИТМО. Новый материал также открывает перспективы для улучшения качества телекоммуникаций и ускорения химических и биологических анализов.

Разработку представили ученые под руководством профессора Михаила Рыбина из физического факультета Университета ИТМО. Исследование было частью проекта, направленного на упрощение производства метаповерхностей — искусственных структур, которые могут взаимодействовать с циркулярно поляризованным светом. Такие метаповерхности привлекают внимание ученых благодаря возможности создавать уникальные устройства, такие как сенсоры, плоские линзы и даже "плащи-невидимки".

В отличие от предыдущих сложных технологий, которые требовали дорогих материалов, исследователи из России и Китая предложили использовать обычное стекло и кремниевые наночастицы, которые по форме напоминают эллипсы. Эти наночастицы поддерживают два типа резонанса — электрический и магнитный дипольный. Благодаря правильному сочетанию этих резонансов, они смогли создать материал, который эффективно разделяет свет с различной циркулярной поляризацией, делая его идеальным для использования в биомедицинских приборах и устройствах для оптической передачи информации.