Учёные создали устройство, которое может в ближайшей перспективе сделать ненужными инъекции инсулина

В экспериментах на мышах устройство успешно поддерживало нормальный уровень сахара в крови в течение месяца. Это открытие может стать революционным для людей с диабетом, которым приходится регулярно делать инъекции инсулина.

Новинка использует клетки, которые могут производить инсулин, и помещает их в специальный контейнер, имплантируемый под кожу.

Данный контейнер защищает клетки от иммунной системы, позволяя им функционировать эффективно. Одним из ключевых преимуществ является способность устройства создавать кислород, необходимый для выживания клеток, путём разложения водных молекул.

Хотя исследования находятся на раннем этапе, учёные оптимистично настроены и планируют протестировать устройство на больших животных, прежде чем переходить к клиническим испытаниям на людях.

Они также рассматривают возможность применения этой технологии для лечения других заболеваний, требующих регулярного введения протеинов.