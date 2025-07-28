Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2025, 22:54
1 мин.

Учёные создали устройство, позволяющее чувствовать прикосновения в VR

Система имитирует касания и усиливает эмоции на расстоянии
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали носимую технологию, которая добавляет ощущение прикосновений в виртуальное пространство (VR). Система позволяет людям обмениваться жестами, такими как рукопожатия или объятия, и ощущать их в реальном времени, несмотря на расстояние между ними.
Учёные создали устройство, позволяющее чувствовать прикосновения в VR

© Premankur Banerjee

Технология включает перчатки и нарукавники с вибромоторами, которые создают ощущение давления и движения. Устройства обеспечивают реалистичную тактильную обратную связь при взаимодействии с виртуальными объектами и другими пользователями. Всё происходит в общей цифровой среде, где каждый участник представлен трёхмерным аватаром, точно повторяющим движения тела.

В рамках лабораторных испытаний участники отметили, что такие взаимодействия кажутся более живыми и эмоционально насыщенными. Тактильная связь усиливает эффект присутствия, создаёт ощущение близости и делает виртуальное общение более осмысленным. Исследование также показало, что скорость жестов и тип вибрации влияют на восприятие взаимодействия, что поможет в дальнейшем улучшать интерфейс.

Учёные создали устройство, позволяющее чувствовать прикосновения в VR

© Premankur Banerjee

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#VR
,
#технологии
,
#наука