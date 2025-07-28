Учёные создали устройство, позволяющее чувствовать прикосновения в VR

Технология включает перчатки и нарукавники с вибромоторами, которые создают ощущение давления и движения. Устройства обеспечивают реалистичную тактильную обратную связь при взаимодействии с виртуальными объектами и другими пользователями. Всё происходит в общей цифровой среде, где каждый участник представлен трёхмерным аватаром, точно повторяющим движения тела.

В рамках лабораторных испытаний участники отметили, что такие взаимодействия кажутся более живыми и эмоционально насыщенными. Тактильная связь усиливает эффект присутствия, создаёт ощущение близости и делает виртуальное общение более осмысленным. Исследование также показало, что скорость жестов и тип вибрации влияют на восприятие взаимодействия, что поможет в дальнейшем улучшать интерфейс.