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Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее Земного

Звучит впечатляюще
Долгое время это считалось практически невозможным, но группе учёных из Китайской академии наук это удалось.
Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее Земного

Специалисты создали самый мощный на сегодняшний день магнит. Его отличительной особенностью является поле силой 45,22 Тл — это больше Земного в миллион раз.

Сообщается, что устройство можно использовать для проведения научных исследований. Например, в области биологии и химии в рамках производства полупроводников.

Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее Земного

Отметим, что ранее рекордно мощный магнит был создан в США. Произошло это в далёком 1999 году в Национальной лаборатории сильного магнитного поля. Тогда речь шла об устройстве с магнитным полем в 45 Тл.

Планируют ли Соединённые Штаты выпускать свою «ответочку» разработке Китая — пока что неизвестно.

Источник:SCMP
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