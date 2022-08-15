Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее Земного

Специалисты создали самый мощный на сегодняшний день магнит. Его отличительной особенностью является поле силой 45,22 Тл — это больше Земного в миллион раз.

Сообщается, что устройство можно использовать для проведения научных исследований. Например, в области биологии и химии в рамках производства полупроводников.