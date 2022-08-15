Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее Земного

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Учёные создали устройство с магнитным полем в миллион раз сильнее ЗемногоЗвучит впечатляюще
Долгое время это считалось практически невозможным, но группе учёных из Китайской академии наук это удалось.
Специалисты создали самый мощный на сегодняшний день магнит. Его отличительной особенностью является поле силой 45,22 Тл — это больше Земного в миллион раз.
Сообщается, что устройство можно использовать для проведения научных исследований. Например, в области биологии и химии в рамках производства полупроводников.
Отметим, что ранее рекордно мощный магнит был создан в США. Произошло это в далёком 1999 году в Национальной лаборатории сильного магнитного поля. Тогда речь шла об устройстве с магнитным полем в 45 Тл.
Планируют ли Соединённые Штаты выпускать свою «ответочку» разработке Китая — пока что неизвестно.