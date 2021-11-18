Учёные создали вакцину от клещей

У животных, когда к ним начинают часто присасываться клещи, иммунитет срабатывает таким образом, что в месте укуса начинается аллергическая и воспалительная реакции, выделяется вещество под названием гистамин. Из-за этого клещ быстро отваливается.

Этот принцип работает и в разработке американских учёных. В основе антиклещевой вакцины лежат молекулы мРНК, кодирующие 19 белков слюны иксодового черноногого клеща, — переносчика опасных заболеваний: боррелиоза, а также риккетсиоза, бабезиоза и анаплазмоза, от которых не существует вакцин, и они тяжело поддаются лечению.

Вакцина «учит» иммунитет определять белки слюны клеща, в результате чего паразит быстро отваливается от жертвы, не успев заразить. В среднем для заражения тем же боррелиозом необходимо не менее 36 часов. К тому же вакцина действует как сигнал — место укуса сильно краснеет, человек сможет быстро обратиться к врачу.

Вакцину испытали на морских свинках. Те, которые были привиты, не заболели, а клещи отвалились от них через 4 часа. Непривитые животные заразились боррелиолзом, что говорило о том, что у привитых животных иммунитет сработал должным образом.

Теперь вакцину планируется испытать на других животных, а впоследствии на людях.