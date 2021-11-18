Наука и технологии
Вчера в 23:23
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Учёные создали вакцину от клещей

Эффективность препарата подтвердилась
Американские учёные создали вакцину, которая защищает от инфекций, переносимых клещами. Механизм её действия похож на защиту животных от частых укусов клещей.
Учёные создали вакцину от клещей

У животных, когда к ним начинают часто присасываться клещи, иммунитет срабатывает таким образом, что в месте укуса начинается аллергическая и воспалительная реакции, выделяется вещество под названием гистамин. Из-за этого клещ быстро отваливается.

Этот принцип работает и в разработке американских учёных. В основе антиклещевой вакцины лежат молекулы мРНК, кодирующие 19 белков слюны иксодового черноногого клеща, — переносчика опасных заболеваний: боррелиоза, а также риккетсиоза, бабезиоза и анаплазмоза, от которых не существует вакцин, и они тяжело поддаются лечению.

Вакцина «учит» иммунитет определять белки слюны клеща, в результате чего паразит быстро отваливается от жертвы, не успев заразить. В среднем для заражения тем же боррелиозом необходимо не менее 36 часов. К тому же вакцина действует как сигнал — место укуса сильно краснеет, человек сможет быстро обратиться к врачу.

Вакцину испытали на морских свинках. Те, которые были привиты, не заболели, а клещи отвалились от них через 4 часа. Непривитые животные заразились боррелиолзом, что говорило о том, что у привитых животных иммунитет сработал должным образом.

Теперь вакцину планируется испытать на других животных, а впоследствии на людях.

Источник: N+1
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