Наука и технологии
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Учёные создали вакцину от одной из тяжёлых форм пневмонии

Особенно опасной для людей с ослабленным иммунитетом
Группа американских учёных во главе с Джеем Коллсом из Медицинской школы Университета Тулэйн создали вакцину от одной из самых тяжёлых форм пневмонии. Она вызывается бактерией, устойчивой к антибиотикам – Klebsiella pneumoniae – клебсиеллой.
Учёные создали вакцину от одной из тяжёлых форм пневмонии

Для моментальной доставки в лёгкие учёные разработали ингаляционную вакцину от пневмонии, которой болеют в основном люди с ослабленным иммунитетом. Как отмечается, специалисты использовали для производства вакцины не полисахаридные антигены, как это принято, а поверхностный белок X внешней мембраны клебсиеллы. Учёные подтвердили гипотезу, что с помощью белкового антигена они запустят специфичный иммунный ответ. В итоге гипотеза подтвердилась. Как отмечают специалисты, вакцина защищает не от одного определённого серотипа пневмонии, а от нескольких одновременно.

Также отмечается, что специалисты намерены создать такую же вакцину от стрептококка, который тоже вызывает тяжелую форму пневмонии. Причём эта бактерия поражает и здоровых людей, с нормальным иммунитетом.