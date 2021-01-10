Наука и технологии
Сегодня 13:45
Учёные создали заживляющий ожоги «пистолет», стреляющий искусственной кожей
Он ускоряет регенерацию
Ученые биотехнологической компании NanoCare разработали уникальный “пистолет” Spincare, способный заживлять ожоги. Spincare стреляет на пораженный участок искусственной кожей, что ускоряет регенерацию.
В “пистолете” Spincare используется технология электроспиннинга, с помощью которой из специального раствора образуются нановолокна. Несмотря на то, что данная технология не является новой, она мало где используется.
За счет небольшого размера, устройство можно носить собой и наносить искусственную кожу находясь у постели больного. Отмечается, что пациенты, после проведение этой процедуры, могут даже мыться в душе. Преимуществом покрытия является его прозрачность, благодаря чему можно оценивать состояние ожога и процесс его заживления. В то же время, Spincare можно использоваться строго при поверхностных ожогах.