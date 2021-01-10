Учёные создали заживляющий ожоги «пистолет», стреляющий искусственной кожей

В “пистолете” Spincare используется технология электроспиннинга, с помощью которой из специального раствора образуются нановолокна. Несмотря на то, что данная технология не является новой, она мало где используется.

За счет небольшого размера, устройство можно носить собой и наносить искусственную кожу находясь у постели больного. Отмечается, что пациенты, после проведение этой процедуры, могут даже мыться в душе. Преимуществом покрытия является его прозрачность, благодаря чему можно оценивать состояние ожога и процесс его заживления. В то же время, Spincare можно использоваться строго при поверхностных ожогах.