Учёные СПбГУ изучили механизмы регенерации у червей

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), совершили важное открытие, описав уникальную систему восстановления органов у червей, которые размножаются бесполым методом. Это исследование имеет большое значение, так как помогает нам лучше понять, как органы и ткани могут восстанавливаться, что может быть полезным для разработки искусственных органов.

Учёные обнаружили, что в этом процессе играют ключевую роль гены из семейства ParaHox, которые участвуют в формировании пищеварительной и нервной систем у организмов. Эти гены имеют дополнительные функции, такие как формирование задней части тела у зародышей. Сегодня ParaHox-гены являются важной системой для изучения эволюции и развития генов.

Учёные СПбГУ провели исследования на малощетинковых червях и выяснили, как они восстанавливают свои органы в процессе бесполого размножения. Это происходит через перестройку тканей, и ParaHox-гены играют важную роль в этом процессе. Эти результаты могут помочь в дальнейших исследованиях по созданию искусственных органов и пониманию процессов развития у живых организмов.