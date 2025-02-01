Учёные сравнили «мышление» ИИ с сознанием человека

Опубликовано 01 февраля 2025, 06:001 мин.
Учёные сравнили «мышление» ИИ с сознанием человекаС помощью специальной игры
Исследователи из Google, DeepMind и Лондонской школы экономики провели эксперимент, чтобы понять, как языковые модели ИИ, такие как ChatGPT, принимают решения, связанные с болью и удовольствием. Исследователи разработали текстовую игру, где правильность выбора влияла на количество очков, «приносящих симуляцию боли и удовольствие» или предлагающих вознаграждение.
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Перед девятью различными языковыми моделями ИИ поставили задачу сыграть в эту игру с целью максимизировать число баллов. «Хотя это только первый шаг в понимании разумности ИИ, исследователи надеются избежать ограничений предыдущих методов оценки ИИ, которые полагались на самоотчёты о чувствах и ощущениях», — пишет портал Techspot.
«Большинство экспертов согласны в том, что современные модели ИИ не обладают настоящим разумом и субъективным опытом, связанным с сознанием. Однако данное исследование проводит более точную оценку, чтобы понять, как ИИ принимает решения, связанные с негативными и положительными эмоциональными состояниями», — отмечает источник.