Учёные сравнили уровень заразности новых штаммов коронавируса

Как пишет источник со ссылкой на исследование, специалисты изучили 212 случаев коронавируса за период с февраля по июнь 2021 года. Пациентов разделили на группы с особенностями вирусного белка — чем собственно штаммы коронавируса и отличаются. Из участников исследования 76% заболели «альфа», «бета», «гамма». Только 2,8% были заражены «дельта»-штаммом.

В ходе исследования выяснилось, что при штаммах «альфа», «бета», «гамма» вероятность попадания испытуемых в больницу выросла на 52%, в реанимацию — на 89%, риск смерти составил на 51% больше. Зато те, кто болел «дельтой», могли попасть в больницу вероятнее на 108%, в реанимацию — на 235%, а риск смерти возрос на 133%.

Также учёные коснулись и вакцинации. Как отмечается, они ещё раз убедились, что вакцина защищает от смерти на 80-90%. «Показанные здесь эффекты свидетельствуют о значительной степени защиты вакцинами от смерти (около 80-90 процентов), даже если их получение не предотвращало заражение», — подчёркивают авторы исследования.