Учёные сравнили вред от использования TikTok с алкоголем

Ван отмечает, что у активных пользователей усиливается активность системы вознаграждения мозга, что напоминает эффекты алкоголя и азартных игр. Это приводит к изменению связей в зонах мозга, отвечающих за импульсивность и эмоциональную регуляцию, и избыточному выделению дофамина. В результате обычные источники удовольствия кажутся менее привлекательными. К примеру, чтение книг выглядить гораздо менее интересным и привлекательным, чем простор коротких видео.

По словам автора, особенно страдает префронтальная кора, отвечающая за принятие решений и концентрацию. Это мешает сосредоточиться, запоминать информацию и контролировать импульсы. Ночной просмотр TikTok нарушает циркадные ритмы и выработку мелатонина, что влияет на работу гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Утром человек чувствует «затуманенность» сознания, даже при достаточном сне.