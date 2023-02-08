Учёные: среди бедных людей психические расстройства встречаются чаще

В основу научной работы легли данные, собранных у более чем 1,2 млн человек, родившихся в период с 1966 по 1986 годы. Само же исследование проводилось с 1996 по 2017 год.

Оказалось, что за данный период у 26,1% испытуемых было диагностировано психическое заболевание. Причём люди с более низким социально-экономическим статусом были куда более подвержены развитию проблем с психикой, чем те, кто был финансово обеспеченнее.

Исследование также показало, что люди, потерявшие работу, имеют в два раза большую вероятность столкнуться с психическим расстройством.