Учёные: средние широты Марса — перспективное место для будущих миссий

Геолог из Университета Миссисипи Эрика Луччи обнаружила, как она отметила в недавнем исследовании, оптимальный вариант. Учёный сообщила, что вода — ключевой ресурс для людей на Марсе. Близкое расположение воды к поверхности Красной планеты позволит использовать её не только для питья, но и для производства топлива и многих других целей.

Луччи считает, что наиболее подходящим регионом Марса для заявленных целей является Amazonis Planitia. Регион расположен в средних широтах Марса, предлагают буквально идеальные условия для людей. В этих местах высокая вероятность нахождения водяного льда близко к поверхности.

Кроме того, изучение льда поможет дать новые данные о потенциальной обитаемости Марса в прошлом.

«Средние широты предлагают идеальный компромисс — там достаточно солнечного света для выработки энергии, но при этом достаточно холодно, чтобы лёд сохранялся близко к поверхности. Это делает их отличным кандидатом для будущих миссий», — подчеркнула Луччи.