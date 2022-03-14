Учёные стали свидетелями рождения новых планет

Это стало возможным в результате анализа данных 30 лет исследований. Используя приборы Very Large Array и Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, специалисты занимались изучением двойной звездной системы SVS 13. Особенность системы заключается в том, что она до сих пор находится в фазе зарождения.

Учёными было доказано, что две звезды, вращающиеся вокруг друг друга, окружены дисками из газа и пыли. Они, в свою очередь, формируют материю в отдельные облака, из которых по итогу образуются планетные системы. Свидетелями этого процесса и стали эксперты.

Напомним, что ранее, в феврале, появилась информация о возможности использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для выявления наличия хлорфторуглеродов. Это должно помочь учёным в обнаружении инопланетных цивилизаций на экзопланетах.