Учёные стали свидетелями совершенно нового класса космических взрывов, не изучавшегося раньше

Они обнаружили новый тип космического взрыва, который по яркости превзошёл практически все ранее известные сверхновые. Этот взрыв в течение 10 дней стал ярче, чем 100 млрд солнц, после чего исчез.

Исследователи из Королевского университета Белфаста, возглавляемые астрофизиком Мэттом Николлом, утверждают, что это совершенно новый класс взрывов, который они назвали Luminous Fast Coolers.

Они использовали сеть телескопов ATLAS, расположенных на Гавайях, в Чили и в Южной Африке, для обнаружения этого феномена в галактике, полной солнцеподобных звёзд.

Данный взрыв произошёл в массивной красной галактике на расстоянии 2 млрд световых лет от нас. Архивные данные позволили учёным найти два аналогичных объекта, один из которых датируется 2009 годом, а второй — 2020-м.