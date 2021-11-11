Учёные: столь масштабное изменение климата наблюдается впервые за десятки тысяч лет

К таким выводам учёные пришли в результате исследований, проведённых на основе современного компьютерного моделирования и геологических записей температуры в морских отложениях. Благодаря химическим отложениям на панцирях древних морских обитателей, можно «прочитать» изменение температуры, бывшее в период их жизни. Чтобы точнее отследить скачки температуры, специалисты реконструировали изменения климата через промежутки в 200 лет.

Таким образом были отслежены все состояния климата за 24 тысячи лет. То, что сегодня мы называем глобальным потеплением, началось 150 лет назад. Такого интенсивного и масштабного изменения климата, причиной которого учёные назвали повышение концентрации парниковых газов и отступление ледяных щитов, ещё не было. Учёные назвали подобное состояние климата беспрецедентным.