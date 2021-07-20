Учёные объяснили причину катастрофических наводнений в Германии

Именно они, к слову, стали причиной недавних потопов в Германии и Бельгии, пишет Phys.org.

По прогнозам экспертов, уже к концу XXI века подобные катаклизмы начнут происходить на суше примерно в 14 раз чаще, чем сейчас.

Единственным способом предотвратить всё это — ограничить выбросы парниковых газов. По мнению учёных, на сегодняшний день правительства разных стран чересчур медленно занимаются их сокращением, что приводит к ускорению глобального потепления.

Отметим, что модель, созданная специалистами, предсказывает увеличение числа медленных штормов на территории всей Европы.