Учёные объяснили причину катастрофических наводнений в Германии

Наука и технологии
Сегодня в 11:01
Учёные объяснили причину катастрофических наводнений в ГерманииВ будущем их число будет только увеличиваться
Группа учёных из Ньюкаслского университета (Великобритания) и Метеорологического бюро опубликовали материал с предсказанием значительного увеличения количества интенсивных и медленно движущихся штормов из-за изменения климата.
Именно они, к слову, стали причиной недавних потопов в Германии и Бельгии, пишет Phys.org.
По прогнозам экспертов, уже к концу XXI века подобные катаклизмы начнут происходить на суше примерно в 14 раз чаще, чем сейчас.
Единственным способом предотвратить всё это — ограничить выбросы парниковых газов. По мнению учёных, на сегодняшний день правительства разных стран чересчур медленно занимаются их сокращением, что приводит к ускорению глобального потепления.
Отметим, что модель, созданная специалистами, предсказывает увеличение числа медленных штормов на территории всей Европы.