Учёные «связали» свитер из аэрогеля, сохраняющего тепло лучше шерсти, хлопка и пуха

Учёные «связали» свитер из аэрогеля, сохраняющего тепло лучше шерсти, хлопка и пухаА вдохновились шерстью белого медведя
Учёные-химики из Чжэцзянского университета в Китае создали волокно из аэрогеля, идея которого пришла благодаря шерсти белого медведя.
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Волоски шерсти белого медведя имеют пористую сердцевину и твёрдую оболочку. Исследователи повторили эту структуру с помощью аэрогеля, который подвергли сублимационной сушке и заключили материал в прочное и гибкое покрытие.
На выходе специалисты получили тонкое и гибкое волокно. Из него «связали» свитер, теплоизоляционные тесты которого показали, что при температуре -20 градусов волокно удерживает тепло эффективнее, чем натуральные материалы, такие как пух, шерсть и хлопок. При этом материал не требовал дополнительной обработки, что говорит о дешевизне производства аэрогелевого волокна.
К тому же свитер выдержал 10 тысяч тестовых растягиваний без серьёзного ущерба. Также специалисты сообщили, что это волокно можно красить и подвергать другой обработке, свойства ткани сохраняются.