Учёные «связали» свитер из аэрогеля, сохраняющего тепло лучше шерсти, хлопка и пуха

Волоски шерсти белого медведя имеют пористую сердцевину и твёрдую оболочку. Исследователи повторили эту структуру с помощью аэрогеля, который подвергли сублимационной сушке и заключили материал в прочное и гибкое покрытие.

На выходе специалисты получили тонкое и гибкое волокно. Из него «связали» свитер, теплоизоляционные тесты которого показали, что при температуре -20 градусов волокно удерживает тепло эффективнее, чем натуральные материалы, такие как пух, шерсть и хлопок. При этом материал не требовал дополнительной обработки, что говорит о дешевизне производства аэрогелевого волокна.

К тому же свитер выдержал 10 тысяч тестовых растягиваний без серьёзного ущерба. Также специалисты сообщили, что это волокно можно красить и подвергать другой обработке, свойства ткани сохраняются.