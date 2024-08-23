Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 00:45
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Учёные: таяние Антарктики приведёт к затоплению всей планеты, но не сейчас

Этот процесс может занять тысячи лет
Гляциолог Наталья Гомес из Университета Макгилла в Канаде сообщила о результатах исследования, согласно которому таяние ледников Антарктики приведёт в конечном счёте к мировому потопу. Таяние Антарктики поднимет континент и «разольёт» колоссальные толщи воды в океаны по всей планете.
Учёные: таяние Антарктики приведёт к затоплению всей планеты, но не сейчас
© henrique setim / Unsplash

По словам Гомес, этот процесс не быстрый и занимает тысячи лет. Но сейчас речь идёт об интенсивном глобальном потеплении и тянущемся за ним радикальным изменением климата. Если таяние Антарктики останется на низком уровне, процесс будет постепенным, и к 2500 году можно ожидать повышения уровня мирового океана только на 1,7 метра. Но если потепление будет быстрым, в чём и заключаются нынешние риски, то стоит готовиться к подъёму уровня моря на 19,5 метров.

Но уже сейчас есть опасность быстрого подъёма континента, что к концу XXI века грозит издержками в триллионы долларов. «Потенциальные издержки от повышения уровня моря к концу столетия достигнут триллионов долларов, понимание эффекта домино от таяния антарктических льдов имеет решающее значение», — объяснила гляциолог.

Исследователь также отметила, что если потепление удастся взять под контроль, либо процессы не ускорятся, тогда подъём моря наступит не ранее чем через 5 тысяч лет.