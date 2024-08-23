Учёные: таяние Антарктики приведёт к затоплению всей планеты, но не сейчас

По словам Гомес, этот процесс не быстрый и занимает тысячи лет. Но сейчас речь идёт об интенсивном глобальном потеплении и тянущемся за ним радикальным изменением климата. Если таяние Антарктики останется на низком уровне, процесс будет постепенным, и к 2500 году можно ожидать повышения уровня мирового океана только на 1,7 метра. Но если потепление будет быстрым, в чём и заключаются нынешние риски, то стоит готовиться к подъёму уровня моря на 19,5 метров.

Но уже сейчас есть опасность быстрого подъёма континента, что к концу XXI века грозит издержками в триллионы долларов. «Потенциальные издержки от повышения уровня моря к концу столетия достигнут триллионов долларов, понимание эффекта домино от таяния антарктических льдов имеет решающее значение», — объяснила гляциолог.

Исследователь также отметила, что если потепление удастся взять под контроль, либо процессы не ускорятся, тогда подъём моря наступит не ранее чем через 5 тысяч лет.