Учёные трое суток фильтровали кровь умершего человека с помощью печени ГМ-свиньи

Опубликовано 19 января 2024, 17:44
1 мин.
Учёные трое суток фильтровали кровь умершего человека с помощью печени ГМ-свиньиВпервые подобный эксперимент завершился успешно
Учёные из Пенсильванского университета в США поместили свиную генномодифицированную свиную печень в специальный аппарат и сделали из органа внешний фильтр для поддержания циркуляции крови умершего человека.
© Marcelo Reis / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DEED / N+1
У рецепиента была зафиксирована смерть мозга, а также поражения печени. Свиная ГМ-печень успешно пропускала и фильтровала кровь рецепиента на протяжении 3 суток без признаков повреждения. Эксперимент завершился штатно.
Это очередной опыт подключения ГМ-органов свиней к человеку для изучения того, как органы животных приживутся в человечком организме. Ранее умершим рецепиентам пересаживали почку и сердце.
Генномодифицированные органы необходимы для обеспечения совместимости органов животных с человеческим организмом — для снижения интенсивности иммунного отторжения органов.
Новости партнеров
Новости партнеров