Учёные трое суток фильтровали кровь умершего человека с помощью печени ГМ-свиньи

У рецепиента была зафиксирована смерть мозга, а также поражения печени. Свиная ГМ-печень успешно пропускала и фильтровала кровь рецепиента на протяжении 3 суток без признаков повреждения. Эксперимент завершился штатно.

Это очередной опыт подключения ГМ-органов свиней к человеку для изучения того, как органы животных приживутся в человечком организме. Ранее умершим рецепиентам пересаживали почку и сердце.

Генномодифицированные органы необходимы для обеспечения совместимости органов животных с человеческим организмом — для снижения интенсивности иммунного отторжения органов.