Учёные: у людей, потерявших обоняние развивается депрессия и сексуальная неудовлетворённость

Согласно источнику, такие исследования проводятся давно. Но механизм, связывающий травмы головы, посттравматический синдром и потерю обоняния с вытекающими последствиями до сих пор до конца не раскрыт. Актуальность данных исследований обусловлена одним из симптомов ковида — потерей обоняния.

Иранские учёные во главе с Рафие Ализаде из Иранского университета медицинских наук провели исследование с целью выяснения, как тяжесть травмы головы связана с потерей обоняния и развитием на этом фоне депрессии и сексуальной неудовлетворённости как её следствия.

Для этого были исследованы 55 человек от 25 до 63 лет с посттравматической обонятельной дисфункцией, все они состояли в браке и регулярно занимались сексом. Но результаты исследования показали тесную взаимосвязь между всеми состояниями.

Выяснилось, что уровень потери обоняния напрямую зависит от тяжести травмы головы: при тяжёлой травме наблюдалась практически полная потеря обонятельной функции — аносмия, при средней и лёгкой травмах — частичная потеря — гипосмия. Те, у кого была зафиксирована аносмия, были подвержены депрессии значительно больше, чем те, у кого наблюдалась гипосмия.

Отмечается, что нормой обоняния считается 30,5 баллов. У кого была диагностирована аносмия, оценка было меньше 20 баллов, у тех, кто страдал гипосмией — 23,5 балла. От уровня обоняния зависел и уровень развития депрессии: при лёгких и средних травмах и связанной с ними гипосмии уровень депрессии был на 26,5-30 баллов ниже, чем у тех пациентов, кто получил тяжёлые травмы и имел аносмию — 29–63 баллов.

При этом сексуальная удовлетворённость оказалась значительно ниже в группе со сниженным обонянием и соответствующим уровнем депрессии.

В результате учёные пришли к выводу, что большая часть, 70%, участников исследования с обонятельной дисфункцией страдали от депрессивного синдрома. От его уровня зависела сексуальная удовлетворённость и, как следствие, удовлетворённость браком.

При этом авторы исследования не считают его полным. Про их словам, необходимы дальнейшие исследования для установления причинно-следственных связей между травмами головы, обонятельной дисфункции, депрессии и сексуальной удовлетворённости.