Учёные: у «жаворонков» после обеда ухудшаются реакции при вождении автомобиля

Учёные: у «жаворонков» после обеда ухудшаются реакции при вождении автомобиляНа это влияют циркадные ритмы
Учёные из Индонезии провели исследование с участием 12 мужчин с хронотипом «жаворонок», чтобы выяснить, как циркадные ритмы влияют на бодрость в течение дня. Все участники исследования должны были водить автомобиль в послеобеденное время.
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Проверялась скорость реакций и уровень бдительности во время вождения. Учёные выяснили, что на состояние водителей после обеда сильнее всего влияло именно время суток, что как раз напрямую связно с циркадными ритмами. Продолжительность вождения не оказывала существенного влияния.
Сами участники подтверждали, что после обеденного приёма пищи ощущали особенную усталость. Учёные считают, что это связано с механизмами циркадных ритмов «жаворонков». Потому что «совы» активизируются после обеда.
На этом основании будут проводиться дальнейшие исследования с целью выработки новых моделей поведения водителей в разное время суток в зависимости от хронотипа, чтобы снизить количество ДТП.