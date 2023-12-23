Учёные: у «жаворонков» после обеда ухудшаются реакции при вождении автомобиля

Проверялась скорость реакций и уровень бдительности во время вождения. Учёные выяснили, что на состояние водителей после обеда сильнее всего влияло именно время суток, что как раз напрямую связно с циркадными ритмами. Продолжительность вождения не оказывала существенного влияния.

Сами участники подтверждали, что после обеденного приёма пищи ощущали особенную усталость. Учёные считают, что это связано с механизмами циркадных ритмов «жаворонков». Потому что «совы» активизируются после обеда.

На этом основании будут проводиться дальнейшие исследования с целью выработки новых моделей поведения водителей в разное время суток в зависимости от хронотипа, чтобы снизить количество ДТП.